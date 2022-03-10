Güney Kıbrıs’ta Novavax şirketinin Nuvaxovıd aşılarının yapılmasına başlanıyor

Güney Kıbrıs’ta, “Novavax” şirketinin koronavirüse karşı geliştirdiği “Nuvaxovid” aşılarının yapılmasına 12 Mart’ta başlanacağı haber verildi.

Aşı portalının söz konusu aşılar için randevu almak amacıyla dün itibarıyla kullanılabileceğini yazan Fileleftheros ve diğer gazeteler, ilk aşıların 12 Mart’ta yapılacağını yazdı.

Novavax şirketinin geliştirdiği aşının temel aşılama için olduğunu ve şu an Nuvaxovid aşısıyla hatırlatıcı doz yapılmayacağını kaydeden gazete, aşı portalı aracılığıyla, vatandaşlara bu aşıdan 15 bin doz tahsis edileceğini belirtti.

Nuvaxovid aşısının, 18 yaş ve üstü kişiler için, koronavirüsü önleyen bir aşı olduğu ifade edildi.

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10/03/2022 12:08