Güney Kıbrıs’ta nüfus yaşlanıyor

Güney Kıbrıs’ta 65 yaş ve üzeri kişilerin nüfusa oranının ilk kez 0-14 yaş grubundakilerin oranını aştığı, yaşlanmanın “ulusal tehdit haline geldiği” bildirildi.

Alithia’nın DİSİ Milletvekili ve Demografi alt komitesi başkan yardımcısı Prodromos Alambritis’i kaynak gösterdiği haberde, 2019 yılı hesaplarına göre, 65 yaş ve üzeri kişilerin nüfusun yüzde 16,3’ünü, 0-14 yaş grubundakilerin de nüfusun yüzde 16’sını oluşturduğu, bunun da “ulusal tehdit” demek olduğu kaydedildi.

Habere göre Alambritis “Nüfusun yaşlanmasının iki sebebi var. Birincisi doğurganlıktaki düşüş ki İstatistik Dairesi doğurganlığın yüzde 1,3 olduğu bilgisini verdi. Diğer sebep ise beklenmekte olan ortalama ömrün erkeklerde 80,2’ye kadınlarda da 84,2’ye yükselmesi” dedi.

Alambritis yaşlı kesimin nüfusa oranı çocukların oranının üzerinde olma süreci devam ederse “Kıbrıs Helenizm’i” için doğuracağı tehlikeler dışında Sosyal Sigortalar Fonunda çatlaklar oluşacağına da dikkat çekti ve bugün çalışanların emeklilere oranının 3’e 1 olduğunu, bu hızla giderse önümüzdeki yıllarda bu oranın 2’ye 1 olacağını kaydetti.

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19/01/2022 16:19