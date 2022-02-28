Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 40’ına yetecek kadar sığınak var

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28/02/2022

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Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 40’ına yetecek kadar sığınak var

Bir savaş durumunda, Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 40’ına yetecek kadar sığınak olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’taki toplam sığınak sayısına yer vermediği haberinde, sığınakların çoğunun park yeri işlevi gören ve neredeyse tamamı kentsel alanlarda bulunan apartmanların veya binaların bodrum katları olduğunu kaydetti.

Haberde, sığınakların, acil bir durumda vatandaşların uzun süreli değil kısa süreli kalışlarına hizmet ettiklerinin addedildiği de belirtild

 

28/02/2022 11:30
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TAGS: Güney Kıbrıs, sığınak
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