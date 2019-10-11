Güney Kıbrıs’ta Öğrencilerde Şans Oyunları Bağımlılığı Gözlemlendi

Alithia gazetesi, “Alexander College Araştırma Merkezi” tarafından, 401 öğrencinin katılımıyla geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlayıp Ocak ayında sonlandırılan anketin, katılımcıların yüzde 12’sinin şans oyunları bağımlısı olabileceğini ortaya koyduğunu yazdı.

Ankete katılan öğrencilerin yüzde 40’ına yakını ise, ebeveynlerinin her ikisinin de çok sık şans oyunu oynadıklarını dile getirdiler.

11/10/2019 13:10