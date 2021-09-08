Güney Kıbrıs’ta öğretmenler sayfayı yırtın talimatına tepkili

Güney Kıbrıs’ta eğitim bakanlığından İngilizce öğretmenlerine Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve sanatçı Frida Kahlo'ya atıfta bulunan bir kitabın sayfasını “yırtın” talimatına Kuzey Kıbrıs’ta olduğu gibi Güney’de de tepkiler gösterildi.

Kitapta yırtılmak istenen bölümlerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e “Türkiye'nin en büyük kahramanı” şeklinde atıfta bulunulduğu, ayrıca ünlü Meksikalı komünist sanatçı Frida Kahlo ve kocası hakkında bir yer verildiği söyleniyor.

Bir bakanlık sözcüsü, yorum yapmaktan kaçınarak, "sorunu bakan Atina'ya yaptığı resmi ziyaretten döner dönmez ele alacak" dedi.

Öte yandan talimatın bakanlıktan geldiği ve eğitim müfettişleri aracılığıyla İngilizce öğretmenlerine iletildiği anlaşıldı.

Ortaöğretim öğretmenleri Sendikası Oelmek, olayla ilgili şikayetler alırken, eğitimciler olayı doğrulamak için sosyal medyaya başvurdu. Sendika Başkanı Kostas Hadjisavvas, Cyprus Mail'e konunun çok endişe verici olduğunu söyledi.

Hadjisavvas, "Bu sorunun nasıl ortaya çıktığını bulmaya çalışıyoruz. Eğitim Bakanı Prodromos Prodromou yurtdışında Atina'da olduğu için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ortaöğretim müdürlüğü derhal cevap vermelidir” dedi.

Hacısavvas, olayla ilgili bilgilerin kafa karıştırıcı olduğunu belirterek, “Raporlara göre bazı öğretmenler e-posta aldı, bazıları telefon aldı ve bazılarına sözlü talimat verildi. Bizi ilgilendiren sadece mesajı kimin gönderdiği değil, gönderilmesi talimatını kimin verdiğidir" diye konuştu.

Sayfadaki sorunun ne olduğunu bilmediğini ama muhtemelen Atatürk egzersizi olduğunu tahmin ettiğini söyledi. Böyle bir uygulamaya müfettişlerin rastgele karar vermesinin mümkün olmadığını, böyle bir şey olmuşsa bunun ciddi bir suistimal olduğunu vurguladı. Savvas, “bakanlıktan resmi bir talimat gelmesi de çok endişe verici” dedi.

Pazartesi günü öğretmenler, eğitim bakanlığından acil bir e-posta mesajı aldıklarını ve lise öğrencilerine vermeden önce Oxford Discover Futures 3 Çalışma Kitabı'nın 36. sayfasını "yırtmalarını" istediklerini söyledi.

Bir İngilizce öğretmeni sosyal medya hesabı üzerinden olayı kabul edilemez olarak nitelendirerek yorum yaptı.

Öğretmen “Bugün eğitim bakanlığı tarafından 6 Eylül'de gönderilen bir talimat, tüm İngilizce öğretmenlerini İngilizce Çalışma Kitabı'ndan 36. sayfayı çıkarmaya ve özellikle öğrencilere verilmeden önce yırtmaya çağırıyor” dedi.

Atatürk'ü basitçe “Türkiye'nin en önemli kahramanı (bu arada, hepimiz liderin Türkler için önemini biliyoruz) olarak sunan metnin, diğer kaynakları ve eleştirel düşünceyi kullanarak öğrencilerimizle interaktif tartışma için başlangıç ​​noktası olması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Cyprus Mail

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08/09/2021 13:40