Güney Kıbrıs’ta okul gezileri konusunda önlemler gevşetildi

ads ads ads
17/03/2022

ads
ads
ads
Güney Kıbrıs’ta okul gezileri konusunda önlemler gevşetildi

Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulu, anaokulu, kreşler ve özel okullardaki öğrenciler için “test to stay” uygulanması kararı alırken, okul gezilerinin bu yıl önlemler alınarak yapılabilmesine de karar verdi.

Alithia ve diğer gazeteler, Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında, anaokulu ve okul öncesi eğitimdeki 3 yaş ve üstü çocukların yakın temaslı olmaları durumunda antijen testleriyle okullarına gidebileceklerine karar verdiğini yazdı.

Habere göre söz konusu kararda, pozitif bir vakanın yakın temaslısı olan 3 yaş ve üstü okul öncesi çocuklarının, temasın 3, 5 ve 7’nci günlerinde negatif antijen testiyle okullarına devam edebilecekleri vurgulandı.

Bu çocuklara temasın 1, 2, 4 ve 6’ncı günlerinde ise ebeveynleri tarafından self testlerin yapılmasının gerekli olduğu belirtilen haberde, 21 Mart’tan itibaren ise okul gezilerinin gerçekleştirilmesine izin verileceğinin de duyurulduğu aktarıldı.

 

17/03/2022 12:25
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.