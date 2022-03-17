Güney Kıbrıs’ta okul gezileri konusunda önlemler gevşetildi

Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulu, anaokulu, kreşler ve özel okullardaki öğrenciler için “test to stay” uygulanması kararı alırken, okul gezilerinin bu yıl önlemler alınarak yapılabilmesine de karar verdi.

Alithia ve diğer gazeteler, Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında, anaokulu ve okul öncesi eğitimdeki 3 yaş ve üstü çocukların yakın temaslı olmaları durumunda antijen testleriyle okullarına gidebileceklerine karar verdiğini yazdı.

Habere göre söz konusu kararda, pozitif bir vakanın yakın temaslısı olan 3 yaş ve üstü okul öncesi çocuklarının, temasın 3, 5 ve 7’nci günlerinde negatif antijen testiyle okullarına devam edebilecekleri vurgulandı.

Bu çocuklara temasın 1, 2, 4 ve 6’ncı günlerinde ise ebeveynleri tarafından self testlerin yapılmasının gerekli olduğu belirtilen haberde, 21 Mart’tan itibaren ise okul gezilerinin gerçekleştirilmesine izin verileceğinin de duyurulduğu aktarıldı.

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17/03/2022 12:25