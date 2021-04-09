Güney Kıbrıs'ta Okullar Artan Vakalar Yüzünden Altüst

Güney Kıbrıs’ta son zamanlarda okullarda gözlemlenen vaka artışının, panik, kafa karışıklığı ve anlaşmazlıkları da beraberinde getirdiği belirtildi.

Alithia gazetesi “Okullar Altüst!” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, bir yandan virüsün toplum içerisinde hızla yayıldığını diğer yandan ise pozitif veya temasları olmalarından ötürü meydana gelen büyük sayıda öğretmen ve öğrenci eksikliğinin okulların normal işleyişini zora soktuğunu kaydetti.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın, virüsün okullara ve topluma yayılma olasılığını sınırlamak için, dün sabah okullardaki vakaların temas takibiyle ilgili protokolde ciddi değişikliklere gidildiğini açıkladığını yazan gazete, bu durumun öğretmenleri memnun ettiğini belirtti.

Rum Eğitim Bakanlığı ve ailelerin ise bu durumdan memnun olmadıklarını yazan gazete, Eğitim Bakanlığı ile ailelerin bu protokolün pratik anlamda uygulanabilir olmadığını ve çok sayıda okulda derslerin askıya alınmasına neden olacağını düşündüklerini kaydetti.

Gazete konunun Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun Rum Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bilimsel Danışma Komitesi başkanıyla bugün yapacağı görüşme çerçevesinde netleşmesinin beklendiğini ekledi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde, Güney Kıbrıs’ın tüm ilçelerinde yer alan anaokulu ve kreşlerde vaka zincirleri kayda geçirildiğini ve bazı durumlarda ailelerin pozitif vakalar konusunda bilgilendirilmemesi sonucunda virüsün yayıldığı belirtildi.

GÜNEY KIBRIS’TA ASTRAZENECA AŞISININ YAPILMASINA DEVAM EDİLİYOR

Öte yandan gazete Astrazeneca aşısının güvenli olup olmadığı konusunda tüm dünyada büyük kafa karışıklığı olduğunu yazan gazete, Avrupa İlaç Ajansı EMA’nın aşının güvenli olduğuna dair geçtiğimiz günkü açıklamasına rağmen, bazı ülkelerin aşının yapılmasını askıya aldığını, bazılarının ise devam ettiğini kaydetti.

Güney Kıbrıs’ta da yaş kısıtlaması olmaksızın Astrazeneca aşısının yapılmasına devam edildiğini yazan gazete, 61 yaş ve üzeri kişilerin aşılanması için dün 8 bin civarında Astrazeneca aşısı mevcut olduğunu ve iki saat içerisinde 2 bin 200 randevu alındığını belirtti.

Şu ana kadar Güney Kıbrıs’ta 122 kişinin korona aşısı olmasının akabinde yan etki bildirdiğini de yazan gazete, bunların Dünya Sağlık Örgütüne bildirildiğini, öte yandan yan etki görülen vakaların çoğunluğunun Pfizer aşısıyla ilgili olduğunu belirtti.

Rum İlaç Hizmetleri Dairesi Müdürü Elena Panayotopulu ise açıklamasında Güney Kıbrıs’ta 99 binden fazla kişinin Pfizer, 50 bin civarında kişinin Astrazeneca, geriye kalanların da Moderna aşısıyla aşılandığını ekledi.

Fileleftheros ise “Kıbrıslılar Astrazeneca’ya Sırt Çeviriyor” başlıklı haberinde, Kıbrıslı Rumların Astrazeneca aşısıyla aşılanma konusundaki isteksizliklerini dün pratikte de gösterdiklerini ve dün öğlene kadar binlerce aşı randevusunun boş kaldığını yazdı.

İKİ DOZ AŞISINI OLMUŞ 91 YAŞINDAKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde 622 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini ve iki kişinin daha korona virüsünden hayatını kaybettiğini yazan Alithia gazetesi, hayatını kaybeden 91 yaşındaki kadının iki doz aşısını da olduğunu belirtti.

Gazete ölen diğer kişinin ise 44 yaşında bir kadın olduğunu, başka hastalıkları bulunduğunu ve aşı geçmişi olmadığını ekledi.

GIDA VE GİYSİ FİYATLARINDA ARTIŞ

Gazete başka bir haberinde ise, pandeminin Güney Kıbrıs’ta gıda ve giysi fiyatlarının artmasına, yakıt, elektrik ve internet hizmetleri fiyatlarında ise düşüşe neden olduğunu yazdı.

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09/04/2021 13:44