Güney Kıbrıs’ta okullarda şiddet kontrol edilemez boyutlar alıyor

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29/09/2023

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Güney Kıbrıs’ta okullarda şiddet kontrol edilemez boyutlar alıyor

Güney Kıbrıs’ta okullardaki şiddet olaylarının kontrol edilemez boyutlar aldığı haber verildi.

Konunun Mecliste ele alınmasının bir gün sonrasında, Güney Kıbrıs’ta biri Lefkoşa Rum Kesimi, diğeri de Larnaka olmak üzere okullarda iki yeni ciddi şiddet olayı meydana geldiğini yazan Haravgi gazetesi, yaşanan olayların birinde maskeli öğrencilerin 13 yaşındaki bir öğrenciye tuzak kurduklarını ve başına vurduklarını, diğer durumda ise öğrencilerin başka bir arkadaşlarına vurduklarını ve diğer akranlarının da bunu videoya aldığını kaydetti.

29/09/2023 14:17
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