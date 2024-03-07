Güney Kıbrıs’ta okullarda uyuşturucu kullanımı endişe verici boyutta

Güney Kıbrıs’ta yaşları 14 ve 18 arasındaki çocuklarda uyuşturucu madde kullanımı oranının yüzde 9’a ulaştığı belirtildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Meclisi Hukuk Komitesinin dün gerçekleştirdiği toplantıda, Güney Kıbrıs’ta okullarda uyuşturucu kullanımı ve satışı konusunu ele aldığını yazdı.

Komite başkanı DİSİ Milletvekili Fotini Çiridu yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen son araştırmaların, okullarda uyuşturucu kullanımında artışı işaret ettiğini, yaşları 14 ve 18 arasında olan öğrencilerin yüzde 9’unun uyuşturucu madde kullandıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Son üç yılda reşit olmayan öğrenciler hakkında 138 ceza davasının açıldığı belirtilirken 2021 yılında açılan 42 davada 21’inin "Kıbrıslı", 9’unun yabancı uyruklu; 2022 yılında açılan 51 davada ise 43’ünün "Kıbrıslı" 8’inin yabancı uyruklu ve 2023 yılında açılan 45 davada 23’ünün "Kıbrıslı" 22’sinin ise yabancı uyruklu öğrenciler hakkında olduğu vurgulandı.