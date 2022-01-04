Güney Kıbrıs’ta 3 binden fazla kişi temaslılarını gizledi

Alithia Gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Covid-19 testi pozitif çıkan 3 binden fazla kişinin temaslılarını gizlediğini ve bu durumun, yetkili makamları alarma geçirdiğini yazdı.

Haberde, temaslıların bildirilmemesi nedeniyle vaka artışının önüne kolay geçilemeyeceği ve temaslıların çoğunun büyük olasılıkla virüsü kapmış olduğu ifade edildi.

Gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın dünkü açıklamasında 5 bin 24 yeni vaka tespit edildiğini ve 62 ile 84 yaşında iki hastanın hayatını kaybettiğini kaydederken, Güney Kıbrıs’taki pozitiflik oranının yüzde 3,06’ya yükseldiğini belirtti. Pandeminin başından bu yana tespit edilen pozitif vaka sayısı 177 bin 721’e, ölüm sayısı da 641’e ulaştı.

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04/01/2022 11:55