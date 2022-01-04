Güney Kıbrıs’ta okulların açılıp açılmaması tartışılıyor

Güney Kıbrıs’ta son günlerde 5 bin bandında seyreden Covid-19 vakaları nedeniyle, Noel tatilinin biteceği gün olan 10 Ocak’ta okulların açılıp açılmamasının tartışıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi “Okullar Açılsın mı, Açılmasın mı? Büyük İkilem” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, uzmanların Covid-19 vakalarındaki büyük artış nedeniyle tatilin uzatılmasından yana olduğunu ve okulların açılması halinde, Covid-19’un çocuklar arasında yayılıp trajik sonuçlar doğuracağını ifade ettiğini yazdı.

Gazete, Rum Eğitim Bakanlığı’nın ise çocukların, denetimin olduğu okulların içerisinde daha güvenli olduklarını ve okul ortamında daha iyi bir eğitim imkanı sunulduğunu; bu nedenle de okulların açılması gerektiğini savunduğunu kaydetti.

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04/01/2022 12:00