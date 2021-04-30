Güney Kıbrıs’ta olaylı gece!

Haber Kıbrıs-Özel

Güney Kıbrıs Covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle kapanmaya gitti. Birçok Rum vatandaşı günlerdir kapanma koşullarını protesto ediyor. Güney Kıbrıs’ta bu akşam Dali bölgesinde protestolar devam etti.

Haber Kıbrıs’ın Güney Kıbrıs’taki kaynaklarından derlediği bilgilere göre Dali bölgesinde protestoların dozu artırıldı.

Rum protestocular anayol içerisinde ateş yaktı sloganlar attı. Rum polisinin olaylara müdahale ettiği elde edilen bilgiler arasında.

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30/04/2021 23:06