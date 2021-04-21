Güney Kıbrıs'ta ölü köpek balığı sahile vurdu

Baf’a bağlı Poli Hrisohu bölgesinde, kıyıya bir köpekbalığı ölüsü vurduğu haber verildi.

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21/04/2021

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Güney Kıbrıs'ta ölü köpek balığı sahile vurdu

Baf’a bağlı Poli Hrisohu bölgesinde, kıyıya bir köpekbalığı ölüsü vurduğu haber verildi.

Bunun “Kum Köpekbalığı” cinsi bir köpekbalığı olduğunu ve nesli tükenmekte olan bir tür olarak addedilmediğini yazan Fileleftheros gazetesi, bu türün Kıbrıs ve Yunanistan bölgesindeki nüfuslarında ise ciddi bir azalma olduğunun kayda geçirildiğini belirtti.

Gazete, köpekbalığının balıkçıların ağlarına takıldığının tahmin edildiğini, öte yandan balıkçılık dairesi uzmanlarına göre, köpekbalığının başında bir darbe olduğunu da yazdı.

Foto:Arşiv

21/04/2021 12:54
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TAGS: Baf, Poli Hrisohu, köpekbalığı, köpekbalığı ölüsü
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