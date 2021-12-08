Güney Kıbrıs’ta ölümlü kazaların üçte biri alkol ve uyuşturucu etkisiyle

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08/12/2021

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Güney Kıbrıs’ta ölümlü kazaların üçte biri alkol ve uyuşturucu etkisiyle

Güney Kıbrıs’ta meydana gelen ölümlü trafik kazalarının üçte birinin alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan meydana geldiği bildirildi.

Fileleftheros’un, Rum polisi trafik şubesi istatistiklerine dayandırdığı habere göre 2018-2020 dönemi verilerinin, ölümlü kazaların üçte birinin alkol veya uyuşturucu veya her ikisini bir den kullandıktan sonra direksiyon başına geçen sürücülerden kaynaklanıyor. Rum polisi 12 Aralık’tan itibaren Güney Kıbrıs genelinde, sürücülerin bu alışkanlıklarına devam edip etmediğini saptamak üzere yollarda alkol ve uyuşturucu ölçümleri yapacak.

08/12/2021 13:02
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TAGS: Güney Kıbrıs, ölümlü kaza, alkol, uyuşturucu
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