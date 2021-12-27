Güney Kıbrıs’ta Omicron varyantından hastaneye yatan yok

Rum Sağlık Bakanı Michalis Hadjipantelas Güney Kıbrıs'ta bulunan hiçbir Covid Omicron varyantı vakasının hastaneye kaldırılmasına gerek olmadığını söyledi.

Bakan Hadjipantelas, şu ana kadar 60'tan fazla vaka bulunan Omicron ile ilgili olarak, 'şu ana kadar Omicron'lu herhangi bir hastanın varlığı hakkında bilgisi olmadığını, ancak kabul edilen kişilerin varyant için tarandığını söyledi.

Çoğu Omicron vakasının, çoğunlukla gençlerden oluşan Yunanistan veya Birleşik Krallık'tan bir seyahat geçmişine sahip olduğunu da ifade etti

Bakan Hadjipantelas, yeni yıl öncesinde daha fazla önlem alınıp alınmayacağının, tamamen önümüzdeki iki veya üç gün içindeki epidemiyolojik tabloya bağlı olacağını söyledi.

Hem pozitiflik hem de hastaneye yatışların yüksek olduğu ortaya çıkarsa, daha fazla önlem alınıp alınmayacağını görmek için bilim ekibiyle bir toplantı yapılacağını kaydetti

Tedbirlerle ilgili herhangi bir düşünce varsa büyük ihtimalle gevşemeden ziyade sıkılaştırma yönünde olacaktır” dedi.

Hadjipantelas, spesifik aşıların mevcudiyeti ile ilgili olarak, Pazartesi gününden itibaren portal üzerinden randevu alan kişiler için 30.000 Pfizer aşısının daha kullanıma sunulacağını söyledi.

Bu habere tepkiniz:



27/12/2021 11:36