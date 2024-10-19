Güney Kıbrıs’ta ötenazi yeniden tartışmaya açıldı

AKEL Milletvekili ve Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi Başkanı İrini Haralambidu 30 Rum’un ötenazi için İsviçre’ye gittiği bilgisini vererek, ötenazinin yasallaştırılması için 2023’te sunduğu yasa önerisini yeniden gündeme getirdi.

Politis’in “30 Kıbrıslı İsviçre’de Ötenazi Yaptı” başlıklı haberine göre Haralambidu, Rum Ulusal Biyoetik Komitesi tarafından yapılan araştırma sonuçlarına atıfta bulunarak 10 Rum’dan 5’inin, ciddi sağlık sorunları olması ve yaşam koşullarının çok zorlaşması halinde ötenaziyi veya doktor yardımıyla ölümü veya yardımlı intiharı tercih edebileceğini söyledi.

Ulusal Biyoetik Komitesi araştırmasında halkın yüzde 79’unun hastalığının tedavisi mümkün olmayan ve çok acılı kronik hastalığı olanların ötenazi hakkı olması gerektiği görüşünde olduğunu da belirten Haralambidu 2023’te sunduğu yasa önerisini yeniden masaya koydu.

Haralambidu iyileşemeyen, acı çeken ve dünyadan gitmek isteyen hastaların binlerce yakının yaşadıklarını kendisinin de deneyimlediğini ve bundan etkilendiğini belirterek “bugün birçok kişi İsviçre’ye kaçıyor. Ötenazi ve doktor yardımıyla hayatına son vermenin serbest olduğu İsviçre’ye gitmeyi seçen 30 dolayında Kıbrıslı var.” dedi.