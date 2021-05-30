Güney Kıbrıs'ta oy sayımı tamamlandı. Sandıktan ilk sırada, oy kaybetmesine rağmen yüzde 27.77 ile DİSİ çıktı. Yüzde 3.3 oy kaybeden muhalefetteki AKEL'in oy oranı yüzde 22.32'de kaldı.

DİKO yüzde 11.30 ile üçüncü parti olurken, önceki seçime kıyasla oylarını yüzde 3 artıran ve 6.78 oranında oy alan aşırı sağcı ve ırkçı ELAM Güney Kıbrıs'ta dördüncü parti konumuna yükseldi.

EDEK yüzde 6.72, DİPA yüzde 6.11, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği ise yüzde 4.41 oy oranıyla Meclise girmeyi başaran diğer partiler oldu.

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30/05/2021 22:21