Güney Kıbrıs’ta paketçilere yönelik saldırılar devam ediyor

Güney Kıbrıs’ta paket servisi elemanlarına yönelik saldırıların devam ettiği ve 25 yaşındaki bir paket servisi elemanına yönelik saldırıdan ötürü 16 yaşındaki bir gencin polis tarafından yakalandığı kaydedildi.

Alithia gazetesi 21 Ocak’ta Lefkoşa'nın Rum kesimine bağlı “Deftera” bölgesinde gece 10 sıralarında gerçekleşen olayda yemek siparişini teslim etmek üzere olay yerine giden paketçiye üç kişinin yaklaştığını ve yemeği paketçiden almalarının ardından üç kişiden birinin metal bir çubukla paketçinin başına vurduğunu kaydetti.

Bunun akabinde üç şahsın paket servis elemanının motosikletini çalıp kaçtığını kaydeden gazete, motosikletin daha sonra Deftera bölgesinde bulunduğunu belirtti.

Gazete olayla ilgili olarak tutuklanan 16 yaşındaki gencin ise, aleyhinde dava okunmasından sonra aynı gece geç saatlerde serbest bırakıldığını ekledi.

-Taraftarlar olay çıkardı

Gazetede yer alan başka bir haberde ise polisin olaylara zamanında müdahale etmesi sebebiyle gerek Apollon ile Omonia arasında Limasol’da salı günü oynanan hentbol maçı sırasında, gerekse aynı günün akşamı Omonia ile AEL arasında oynanan futbol maçının ardından yaşanabilecek ciddi olayların önlendiği belirtildi.

Apollon ile Omonia arasında Limasol’da oynanan hentbol maçı esnasında yaklaşık 100 kadar maskeli taraftarın “Zigi” (Terazi) bölgesinde toplandığını ve Apollon kapalı sahasına doğru yöneldiğini kaydeden gazete, çevik kuvvet ekiplerinin sahaya az bir mesafe kala taraftarların önünü kesip göz yaşartıcı gaz kullanmak suretiyle taraftarları püskürttüğünü belirtti.

Olaylarla ilgili olarak 22 yaşındaki bir şahsın tutuklandığını üç kişinin de arandığını kaydeden gazete, bir polisin de hafif yaralandığını yazdı.

Omonia ile AEL arasında salı akşamı GSP stadında oynanan futbol maçının sona ermesinden sonra ise AEL taraftarlarının taşlarla polise saldırdığını ve iki polisin hafif yaralandığını kaydeden gazete, Omonia taraftarlarının da AEL taraftarlarının taşlı saldırısına uğradığını öte yandan polisin olayları yatıştırmak için biber gazı kullandığını ekledi.