Güney Kıbrıs’ta pandeminin ardından şiddet olaylarında artış

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26/09/2022

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Güney Kıbrıs’ta pandeminin ardından şiddet olaylarında artış

Güney Kıbrıs’ta, pandeminin ardından şiddet olaylarında artış meydana geldiği ve 2022 yılının ilk altı ayındaki rakamların, futbol sahalarında yaşanan olaylar yüzünden yükselme eğiliminde olduğu ifade edildi.

Kovid sonrası dönemde, Güney Kıbrıs’ta şiddet olaylarının artma eğiliminde olduğunu yazan Alithia gazetesi, istatistik dairesinin elindeki verilere göre, şiddet olaylarının, korona virüsüyle mücadeleyle ilgili kısıtlama önlemlerinin artık yürürlükte olmadığı son dönem içerisinde, daha yüksek rakamlarda seyrettiğine işaret etti.

2019-2021 yılları arası dönemde, kişilere ve mülklere karşı işlenen suçlarda aynı zamanda mülklere kötü niyetli bir şekilde zarar verilmesiyle ilgili rakamlarda artış olduğuna dikkat çeken gazete, 2019 yılında kişiler aleyhinde 1235 suç işlendiğini, 2021 yılında ise bu rakamın 1658’e yükseldiğini belirtti.

Gazete, mülke kötü niyetli bir şekilde zarar verilmesi konusunda 2019 yılında 200, 2020 yılında 245, 2021 yılında ise 273 olay yaşandığını belirtti.

Gazete, 2022 yılı verilerine göre ise, şu ana kadar kişiler aleyhinde 686 suç işlendiğini, mülke kötü niyeti bir şekilde zarar verilmesi konusunda 123 olay yaşandığını, mülkler aleyhinde işlenen suçların ise şu ana kadar 519 olduğunu ekledi.

-Okullarda 4 çocuktan biri zorbalığa uğruyor

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, birkaç ay önce ortaya konan verilere dayanarak, okullarda 4 çocuktan 1’inin zorbalığa uğradığını yazdı.

26/09/2022 11:22
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TAGS: Güney Kıbrıs, pandemi, şiddet
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HK KIBRIS

Petridis:Haklarımızı savunmaya devam edeceğiz

HK KIBRIS

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Türkiye’yi “Kıbrıs’ta kalıcı taksim istemekle” suçladı ve Rum yönetiminin “haklarını bütün uluslararası mercilerde savunmaya” aynı şevkle devam edeceğini” söyledi. Alithia’nın haberine göre Petridis, 1974’te Beşparmak dağlarının zirvelerini ele geçirmeyi öngören “Lavida” (maşa) planını uygulamaya çalışan ancak başaramayıp dağılan 33’üncü Komando Bölüğü mensupları için dün Strovolo’da düzenlenen anma etkinliğinde konuştu. Konuşmasında “Ada’nın yarısının işgal altında bulunduğu ve bunun kabul edilemez olduğu” şeklindeki Rum tezlerini tekrarlayan Petridis, “Türkiye’nin, bütün Doğu Akdeniz devletleri arasında barış ve istikrarın sağlanması ve tansiyonun düşürülmesinin kendisinin de çıkarına olduğunu anlamasını umduğunu” söyledi. Petridis, Ege’de ve Kıbrıs’ta “saldırgan politika izlemekle” suçladığı Türkiye’nin gündelik eylem ve söylemlerinin, “uzlaşılmış çözüm çerçevesini” onurlandırmadığını gösterdiğini, bunun da Kıbrıs’ta çözüm hedefli müzakerelerin yeniden başlamasına çok da olanak bırakmadığını savundu.
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