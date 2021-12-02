Güney Kıbrıs'ta Papa heyecanı

Kıbrıs’ı ziyaret edecek Papa Francis, bugün saat 15.00’te Larnaka Havaalanı’na geliyor.

Cyprus Mail’in haberine göre, Papa 16. Benedict’in 2010 yılındaki ziyaretinin ardından ikinci kez bir Papa Kıbrıs’ı ziyaret ediyor. Papa Francis, resmi törenle karşılanacak.

Güney Kıbrıs, Papa’nın iki günlük ziyaretinde 500’ü aşkın polisi görevlendirdi. Polis eskortu ve helikopterle güvenliği sağlanacak Papa’nın Kıbrıs ziyaretini 200’ün üzerinde gazeteci takip edecek.

Rum Meclis Başkanı Annita Demetriou ve Bakanlar Kurulu’yla bir araya gelecek olan Papa, saat 16.00’da Maronit Katedrali’nde olacak.

Ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi karşılama töreniyle karşılanacak Papa, Rum Yönetimi Lideri Nicos Anastasiades’le, yerel yöneticiler, sivil toplum grupları ve diplomatik kişilerle bir araya gelecek.

Papa Francis yarın sabah Lefkoşa’da Ortodoks Başpiskoposluğunda Başpiskopos II. Hrisostomos’a nezaket ziyaretinde bulunacak ve ardından Ortodosk Katedrali’nde St. Sinod’la toplantı yapacak.

Papa Francis saat 10.00'da Lefkoşa'daki GSP Stadyumunda ayine başkanlık edecek.Öğleden sonra Lefkoşa'daki Holy Cross Katolik kilisesinde göçmenlerle birlikte dua edecek.

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02/12/2021 14:27