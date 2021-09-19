Güney Kıbrıs’ta park kavgası nedeniyle 1 kişi ağır yaralandı!

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19/09/2021

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Güney Kıbrıs’ta park kavgası nedeniyle 1 kişi ağır yaralandı!

Baf’ta çıkan park yeri kavgasında, 32 yaşındaki bir şahıs 63 yaşındaki bir diğer şahsı ciddi şekilde darp etti.

Alithia gazetesi, önceki akşam 23:30 sularında, kaldırımda bir kişinin hareketsiz yattığı yönünde polise ihbar geldiğini, ambulansa hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki şahsın, park yeri kavgası sırasında 32 yaşındaki şahıs tarafından darp edildiğini söylediğini yazdı.

Söz konusu şahıs tutuklanırken, 63 yaşındaki şahsın tedavisi ise sürüyor.

19/09/2021 16:40
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TAGS: Güney Kıbrıs’ta park kavgası nedeniyle 1 kişi ağır yaralandı!, HABERKİBRİS,
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