Güney Kıbrıs’ta “Petrolina” şirketi “Exxon Mobil” şirketini satın aldı

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Petrolina” şirketi, “Exxon Mobil” şirketine ait tüm benzin istasyonlarını satın aldı.

Alithia ve diğer gazeteler, “Petrolina (Holdings) Public Limited” şirketinin “Exxon Mobil” şirketiyle anlaşmaya vardığı ve şirketin Güney Kıbrıs’taki tüm benzin istasyonlarını satın aldığını yazdılar.

Habere göre, Petrolina şirketi, 48 milyon 600 bin Euro kaşlığında “Exxon Mobil’in” Güney Kıbrıs çapındaki 68 benzin istasyonunu devralacak.