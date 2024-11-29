Güney Kıbrıs’ta “Petrolina” şirketi “Exxon Mobil” şirketini satın aldı

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29/11/2024

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Güney Kıbrıs’ta “Petrolina” şirketi “Exxon Mobil” şirketini satın aldı

 Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Petrolina” şirketi, “Exxon Mobil” şirketine ait tüm benzin istasyonlarını satın aldı.

Alithia ve diğer gazeteler, “Petrolina (Holdings) Public Limited” şirketinin “Exxon Mobil” şirketiyle anlaşmaya vardığı ve şirketin Güney Kıbrıs’taki tüm benzin istasyonlarını satın aldığını yazdılar.

Habere göre, Petrolina şirketi, 48 milyon 600 bin Euro kaşlığında “Exxon Mobil’in” Güney Kıbrıs çapındaki 68 benzin istasyonunu devralacak.

29/11/2024 10:23
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TAGS: haber, kıbrıs
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