Güney Kıbrıs'ta Piyasada Tonlarca Kıbrıs Türk Ürünleri...

Fileleftheros gazetesi “Piyasada Tonlarca Kıbrıs Türk Ürünleri” başlıklı haberinde Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde yasal olarak gerçekleştirilen tarımsal alışverişin dalgalanmalar gösterdiğini, meyve, sebze ve özellikle patatesin büyük miktarlarda geldiğini yazdı.

Gazete diğer ürünlerin yanı sıra havuç, soğan, salatalık,kabak, lahana ve domatesin de piyasada yer aldığını belirtti.

Binlerce ton ürünün, Güney Kıbrıs piyasasında yer aldığını belirten gazete hiç kimsenin bunların nereden geldiğini bilmediğini, çünkü hiçbir satış noktasında, bunların KKTC’den geldiğine dair ibarenin bulunmadığını yazdı.

Gazete Rum Gümrük makamlarının verilerine dayanarak, 2018 yılının başından Ekim ayına kadar, 81 bin 513 Euro değerinde 511 bin 622 kilo patates, 46 bin 646 Euro değerinde 205 bin 956 kilo sebze ve 19 bin 970 Euro değerinde 92 bin 940 kilo meyvenin KKTC’den Güney Kıbrıs’a ticaretinin sağlandığını belirtti.

2016 ve 2017 yılına ait rakamlara da yer veren gazete KKTC’den 2016 yılında, 471 bin 244 Euro değerinde 1 milyon 860 bin 245 kilo patates, 2017 yılında ise 371 bin 339 Euro değerinde 1 milyon 411 bin 585 kilo patatesin getirildiğini yazdı.

Habere göre, KKTC’den, 2016 yılında ayrıca 25 bin 215 Euro değerinde 161 bin 425 kilo meyve, 47 bin 763 Euro’kuk 138 bin 506 kilo sebze; 2017 yılında ise 8 bin 620 Euro’luk 65 bin 400 kilo meyve, 120 bin 105 Euro’luk 330 bin 282 kilo sebze alış verişi yapıldı.