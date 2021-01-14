Güney Kıbrıs'ta plastik ambalajların yarısı dönüştürüldü

İstatistik kurumu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, 2018’de Avrupa Birliği’nde plastik ambalaj atıkların %41,5’i geri dönüştürüldü.

Eurostat’a göre, AB üyesi yedi devlette, plastik ambalaj atıklarının yarısından fazlası geri dönüştürüldü. 2018’de, en yüksek plastik ambalaj geri dönüşümü oranı Litvanya’da (%69,3) kaydedilirken onu Slovenya (2017 verileri %60,4), Bulgaristan (%59,2), Çekya (%57,0), Güney Kıbrıs (%54,3), Slovakya (%51,4) ve İspanya (%50,7) izledi.



Bunun aksine, plastik ambalaj atıklarının üçte birinin dönüştürüldüğü ülkeler Malta (2017 verileri %19,2), Fransa (%26,9), Macaristan (%30,0), İrlanda (%31,0), Finlandiya (%31,1), Danimarka (%31,5), Avusturya (%31,9) ve Lüksemburg (%32,3) oldu.

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14/01/2021 09:55