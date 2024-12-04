Güney Kıbrıs’ta polisiye olaylar

Rum basını, Güney Kıbrıs’ta gerçekleşen bazı polisiye olaylara yer verdi.

Haravgi gazetesi, Güney Lefkoşa’da “Strovolo” bölgesinde park halinde bulunan bir motosikletin pazar gecesi kundaklandığını, motosikletin tamamen kullanılmaz hale geldiğini, polis soruşturmasının ise sürdüğünü aktardı.

Alithia gazetesi ise, Baf’ın “Lemba” köyünde park halinde bulunan van tipi bir araçta dün erken saatlerde yangın çıktığını, yangının kundaklama sonrası olabileceği tespitine varıldığını yazdı.

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Lefkoşa’nın “Çeri” bölgesinde bir büfenin silahlı kişiler tarafından soyulduğunu aktardı.

Büfe işletmecisine silah doğrultan 3 kişi, içerisinde 700 Euro bulunan kasayı alıp kayıplara karışırken, şahısların kaçtıkları aracın aynı gün geç saatlerde polis tarafından yanmış halde bulunduğu kaydedildi.