Güney Kıbrıs’ta Psikiyatrik Sorunu Olanlarda Artış

Son yıllarda Athalassa akıl hastanesine yatışlarda artış kaydedildiği bildirildi.

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12/12/2020

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Güney Kıbrıs’ta Psikiyatrik Sorunu Olanlarda Artış

Son yıllarda Athalassa akıl hastanesine yatışlarda artış kaydedildiği bildirildi.

Haravgi’nin,  yayımlanan resmî istatistiklere dayandırdığı habere göre 2016’da hastanede yatılı tedavi gören 216 kadın, 417 erkek vaka varken bu sayı 2017’de 235 kadın ve 422 erkek, 2018’de 281 kadın ve 450 erkek olarak kayıtlara geçti. 2018’den 2019’a kadar hastanede tedavi gören vakalarda; erkeklerde yüzde 28, kadınlarda yüzde 7,7 artış görüldü.

12/12/2020 16:30
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TAGS: Athalassa, akıl hastanesi, güney kıbrıs
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