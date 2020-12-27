Güney Kıbrıs’ta Rus ajan paniği!

Norveç’te kaldığı esnada, casuslukla suçlanan bir Rus diplomatın, 2018 yılından itibaren Güney Kıbrıs’ta kaldığı belirtildi.

Politis gazetesi “Rus Ajan Lefkoşa’da Dolaşıyor” başlıklı haberinde, Dmitry Lynov isimli Rus diplomat-casusun, Norveç gizli servisi adamları tarafından, sokakta durdurulması ve izlendiğine dair uyarılmasının ardından Oslo’yu terk etmek zorunda kaldığını yazdı.

Gazete Norveç’teki ABCNyheter internet sitesine dayanarak Norveç gizli servisinin, Rus casusun, Norveç’teki bağlantılarıyla sabotaja yönelik hedef tespiti için temas ettiğini de belirtti.

Rus casusun 2018 yılından itibaren Güney Lefkoşa’da yaşadığını ve son yıllarda Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösterdiğini belirten gazete, Güney Kıbrıs’ın zaman zaman Amerikalılardan ve Avrupa ülkelerinden Kıbrıs’taki Rus ajanların mevcudiyetine dair şikayetler aldığını ancak Güney Kıbrıs’ın tarafsızlık politikası izlediğini yazdı.

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27/12/2020 13:04