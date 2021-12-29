Güney Kıbrıs’ta Rus Büyükelçiliği’nde önlemler artırılıyor

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29/12/2021

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Güney Kıbrıs’ta Rus Büyükelçiliği’nde önlemler artırılıyor

Rum Polisinin, Lefkoşa Rum kesiminin merkezinde Rus menfaatlerine hizmet eden noktalarda, güvenlik önlemlerinin artırılması için dün bir direktif verdiği haber verildi.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, önlemlerin esas olarak “Engomi” bölgesindeki Rus Büyükelçiliği ve özellikle de Rus Büyükelçisinin konutuyla alakalı olduğunu yazan Politis gazetesi, bu gelişmenin, son günlerde ortaya çıkan ve Lefkoşa Rum kesiminde Rus menfaatlerine hizmet eden yerlere olası bir terör saldırı yapılacağına dair bilgilerle alakalı olduğunu belirtti.

Dolayısıyla Rum Polisinin devriyelerinin belirli noktalarda artırılmasının beklendiğini kaydeden gazete, olası terör saldırısına dair bilginin Noel’le ilgisiz olmadığını ve Rusların bilindiği üzere Noel’i eski takvime göre 7 Ocak’ta kutladığını ekledi.

29/12/2021 14:20
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TAGS: Güney Kıbrıs, Rus Büyükelçiliği
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