Güney Kıbrıs’ta Rus turistler İngilizleri geçti

Rusya’daki koronavirüs kuralları ve soğuk hava Rusları Kıbrıs’a yönlendiriyor.

Rusya’da "Karantina yerinei sahilde tatil" ve "Moskovalılar 8 derecenin korunmak için sarılıyorlar ve yağmur yağıyor, Baf’ta ise bir 26 derecenin tadını çıkarıyor" reklam sloganları kullanılıyor.

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Mağusa Turizm Kurulu'ndan Lakis Avraamides Perşembe günü Cyprus Mail'e verdiği demeçte, Haziran-Ağustos ayları arasında 320.000-340.000 Rus turistin Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini belirterek, “Rusya pazarı gerçekten Kıbrıs için büyük bir fayda sağlıyor" dedi.

Lakis Avraamides, Rus turistlerin yüzde 61'inin Mağusa bölgesinde kaldığını Ayia Napa ve Protaras’ı tercih ettiklerini söyledi.

Rusya'nın Kıbrıs'taki turist patlaması, Ağustos ayında Rus ziyaretçilerin ilk kez İngilizleri geçerek bu yaz ülkeye gelen turist akışının yüzde 30'unu oluşturduğunu söyleyen turizm bakan yardımcısı Savvas Perdios tarafından vurgulandı. Buna karşılık, İngiliz turistler sadece yüzde onu oluşturuyor.

Güney Kıbrıs’ta bu yıl Polonya, Macaristan ve Romanya gibi Orta ve Doğu Avrupa'dan gelen ve Covid-19 ile ilgili zorlu bir süreçten geçen ziyaretçilerde artış gördü.

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29/10/2021 09:59