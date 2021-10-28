Güney Kıbrıs’ta sadece Ekim ayında 1702 siyasi sığınma başvurusu yapıldı

Güney Kıbrıs’ta sadece Ekim ayında 1702 siyasi sığınma başvurusu yapıldığı ve bu başvurulardan yüzde 85’inin, Yeşil Hat üzerinden gelen mülteciler olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, İçişleri Bakanı Nikos Nuris tarafından yapılacak, Yeşil Hat boyunca önlem alınmasına yönelik önerinin, haftaya Bakanlar Kurulu’na sunulacağını yazdı.

Haberde, bu yılın başından Ekim ayına kadar 10 bin 350 siyasi sığınma başvurusu yapıldığı ve dün itibarıyla, 1200 kişi kapasiteli Purnara Mülteci Kampı’ndaki mülteci sayısının 1840’a ulaştığı kaydedildi.

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28/10/2021 11:41