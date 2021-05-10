Güney Kıbrıs'ta 'safepass' dönemi başladı

Güney Kıbrıs'ta bugünden itibaren kapanma sona erdi. Güney'de insanlar mekanlara girmek için “SafePass” isimli uygulamayı kullanacak.

İnsanlar bu uygulama ile aşı kartlarını veya PCR test sonuöçlarını gösterebilecek. Polis veya diğer hükümet görevlileri halktan kişileri durdurabilecek ve SafePass isteyebilecek

SafePass'in tüm yiyecek satış yerlerine, ibadet yerlerine, tiyatrolara, alışveriş merkezlerine, düğün ve vaftiz etkinliklerine, spor salonlarına, dans okullarına vb., Yaşlıların evlerine, otel ortak alanlarına, otobüslere, kumarhanelere, ticaret etkinliklerine girerken kullanılacak.

İnsanların 10 kişilik gruplar halinde açık alanlara gitmelerine ve ayrıca çocuklar da dahil olmak üzere aynı sayıya kadar evlerde toplanmalarına izin verilecek. Sokağa çıkma yasağı artık 23: 00-05: 00 arasında yürürlükte olacak.

Gece kulüplerinin, etkinlik mekanlarının, diskoların, kulüplerin ve müzik ve dans mekanlarının işleyişi askıya alındı.

Otellerin ayrıca, SafePass'ları olması koşuluyla Pazartesi günü yerel konuklara açılmasına izin verildi.

Önlemler 31 Mayıs'a kadar yürürlükte kalacak.

Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou normale dönme yolunda büyük bir adım attık dedi

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10/05/2021 09:55