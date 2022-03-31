Güney Kıbrıs'ta sağlık çalışanlarına ''test to stay'' tedbiri

Rum Bakanlar Kurulu’nun, 1 Nisan itibarıyla sağlık çalışanlarına “test to stay” tedbirinin uygulamasına karar verdiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Bakanlar Kurulu’nun ayrıca mevcut pandemi tedbirlerinin de 11 Nisan tarihine kadar uzatılmasına karar verdiğini de yazdı.

Habere göre Hükümet Sözcü Vekili Niovis Parisinu yaptığı yazılı açıklamada özel ve kamuda görev yapan sağlık çalışanlarına 1 Nisan itibarıyla “test to stay” tedbirinin uygulanmasına karar verildiğini ifade etti.

Bilindiği üzere “test to stay” temaslı kişilerin günlük antijen testi yaptırarak işlerine ve okula devam etmesini sağlayan bir uygulamadır.

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31/03/2022 12:04