Güney Kıbrıs'ta şartlı münhal!

Güney Kıbrıs'ta Avcılık ve Yaban Hayatını Koruma Hizmetlerinin 25 kişilik münhal açtığı, ancak bu münhale başvuracaklar için, ilk kez "dövme olmaması" şartı ortaya koyduğu haber verildi.

Söz konusu birimin, ilgili münhale başvuruda bulunacak kişilerde, vücudunun görünen yerlerinde dövme olmaması şartı aradığını yazan Haravgi gazetesi, Avcılık ve Yaban Hayatını Koruma Hizmetleri Basın Sözcüsü Petros Anagiotos’un, bunun ordu ve polis gibi diğer birimlerde de geçerli olan ek bir kriter olduğuna işaret ettiğini ekledi.

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18/07/2022 12:15