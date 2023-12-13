Güney Kıbrıs’ta savunma sanayinin kurumsallaşması gündemde

Güney Kıbrıs’ta Meclis bünyesindeki Enerji, Ticaret ve Sanayi Komitesinin Savunma Bakanlığıyla koordinasyon içerisinde ileri teknoloji savunma sanayinin kurumsallaşmasını ileriye götürdüğü haber verildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, Savunma Bakanlığının dünkü toplantıda komiteyi “PESCO” (AB Daimî Yapılandırılmış İş Birliği) çerçevesindeki fonların kullanılmasıyla ileri teknoloji savunma sanayinin geliştirilmesiyle ilgili başlattığı faaliyetler konusunda bilgilendirdiğini yazdı.

Habere göre, komite başkanı ve DİSİ Milletvekili Kiriakos Hacıyannis ise toplantının ardından yaptığı açıklamada, her ülkenin kendi savunma sanayisinin savunma ekipmanı programlarına katılımda bulunduğunu ve bunu Rum Yönetimi’nin de yapabileceğini söyledi.

Açıklamasında partisinin PESCO ile görüşünü ortaya koyan ve “Avrupa ordusu işlevine” gönderme yapan AKEL milletvekillerinden Kostas Kosta ise, Güney Kıbrıs’ın yabancı orduların saldırı mevzisi değil, bölge halklarının barış ve iş birliği köprüsü olması gerektiğini sözlerine ekledi.