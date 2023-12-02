Güney Kıbrıs’ta seyir halindeki otobüs yandı

Güney Lefkoşa’da dün sabah saatlerinde, öğrencileri taşıyan otobüsün, alev alarak yandığı belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, öğrencileri taşıyan otobüste 40 kişinin bulunduğunu, öğrencilerin vaktinde otobüsten indirilmesi sonucu herhangi bir yaralanma olayının yaşanmadığını yazdılar.

Habere göre yangına, otobüsün arka kısmındaki motorda meydana gelen teknik arıza neden oldu.

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