Güney Kıbrıs’ta seyir halindeki otobüs yandı

 Güney Lefkoşa’da dün sabah saatlerinde, öğrencileri taşıyan otobüsün, alev alarak yandığı belirtildi.

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02/12/2023

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Güney Kıbrıs’ta seyir halindeki otobüs yandı


 Güney Lefkoşa’da dün sabah saatlerinde, öğrencileri taşıyan otobüsün, alev alarak yandığı belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, öğrencileri taşıyan otobüste 40 kişinin bulunduğunu, öğrencilerin vaktinde otobüsten indirilmesi sonucu herhangi bir yaralanma olayının yaşanmadığını yazdılar.

Habere göre yangına, otobüsün arka kısmındaki motorda meydana gelen teknik arıza neden oldu.

Foto:Arşiv

02/12/2023 13:55
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TAGS: Gügüney Kıbrıs, otobüs yandı
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