Güney Kıbrıs’ta sığınma başvurusu reddedilen 17 bin kişi mahkemelerde

Güney Kıbrıs’ta sığınmacıların davalarına bakan “Rum Uluslararası Koruma İdari Mahkemesi’nin”, 17 bin dava başvurusuyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta siyasi sığınma talebinde bulunan ancak bu talepleri reddedilen mültecilerin sayısında büyük artış yaşandığını, bu mültecilerden haklarını mahkemede arayanların sayısının ise 17 bine ulaştığını yazdı.

Gazete, Rum Hukuk Dairesi’nde bu konuyla ilgilenen 24 avukat bulunduğunu ancak bu sayının da başvurular için yetersiz kaldığını belirterek, Rum Başsavcı Yorgos Savvidis’in ise, ilgili mahkemenin dayanaksız başvuruları, avukatın duruşmada hazır bulunmasına gerek kalmayacak şekilde doğrudan reddetmesi önerisini gündeme getirdiğini aktardı.

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26/11/2021 14:46