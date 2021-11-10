Güney Kıbrıs’ta sıvılaştırılmış doğal gaz için 300 milyon Euro harcanacak

Rum Devlet Doğal Gaz Şirketi (DEFA) Yönetim Kurulu Başkanı Simeon Kasinis elektrik üretiminde kullanılmak üzere doğal gaz temininde, pandemi nedeniyle gecikme ve sorunlar yaşanmasına rağmen projenin “makul çerçeve içerisinde” olduğunu, doğal gazın ülkeye 2023’ün ilk yarısında ulaşacağını söyledi.

Alithia’nın haberine göre Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı ve Fuarı kapsamında yarın DEFA’nın çalışma raporunu sunacak olması nedeniyle dün akşam gazetecilerle yemekte bir araya gelen Kasinis, 300 milyon Euro harcamayla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithali için gerekli altyapılarının hayata geçirilmesi çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kasinis hammadde tedarik, nakil ve dağıtımı v.b fiyatlarının artmasının DEFA açısından ekonomik maliyeti değiştirmediğini ve yüklenicinin pandemi nedeniyle sözleşmede mali düzenleme talep etme hakkı olmadığını kaydetti. Pandemi nedeniyle, teslim tarihi Eylül 2022 olan sözleşmede gecikme kabul edebileceklerini ancak mali düzenleme kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Yüklenici firma ile 500 milyon Euro’luk mevcut sözleşmenin, Vasiliko’da inşası devam etmekte olan sıvılaştırılmış doğal gaz terminalinin işletmesini de kapsadığına da işaret eden Kasinis, DEFA’nın bu proje için 101 milyon Euro AB ödeneği, 150 milyon Avrupa Yatırım Bankası’ndan 20 yıl vadeli kredi, 80 milyon Avrupa Kalkınma Bankası’ndan ve 43 milyon Euro da Rum Elektrik İdaresi’nden (AİK) sermaye olmak üzere toplam 374 milyon Euro sağladığını söyledi.

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10/11/2021 12:35