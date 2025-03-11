Güney Kıbrıs’ta son 10 yılda 41 kadın cinayete kurban gitti

Güney Kıbrıs’ta son 10 yılda 41 kadının cinayete kurban gittiği, yüzde 36,1’lik bir oranın ise fiziksel veya cinsel saldırı mağduru olduğu bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, “Akdeniz Cinsiyet Araştırmaları Enstitüsü (MIGS)” raporuna göre, son on yılda cinayete kurban giden kadınların sayısının 41 olduğunu yazdı.

Rapora göre Güney Kıbrıs’ta kadınların yüzde 36,1’i fiziksel veya cinsel saldırıya uğrarken, yüzde 44,5’i eşi tarafından şiddete maruz kaldı.