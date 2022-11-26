Güney Kıbrıs’ta son 4 yıl içerisinde 20 kadın cinayeti işlendi

Güney Kıbrıs’ta son 4 yıl içinde 20 kadın cinayeti işlendiği bildirildi.

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26/11/2022

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Güney Kıbrıs’ta son 4 yıl içerisinde 20 kadın cinayeti işlendi

Güney Kıbrıs’ta son 4 yıl içinde 20 kadın cinayeti işlendiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Danışma Komitesi’nin (SEPKVO) verilerine göre Güney Kıbrıs’ta 2019 yılında 9, 2020 yılında 5, 2021 yılında 5 ve bu yıl Kasım ayına kadar 1 kadının öldürüldüğünü yazdı.

Haberde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle SEPKVO tarafından yapılan açıklamada, dünyada her gün 137 kadın ve kız çocuğunun, cinsiyeti nedeniyle öldürüldüğünün belirtildiği kaydedildi.

26/11/2022 11:23
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TAGS: Güney Kıbrıs, kadın, cinayeti,
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