Güney Kıbrıs'ta son 5 yılda 24 kadın cinayeti!

Güney Kıbrıs’ta 2015-2019 yılları arasında 24 kadın cinayeti meydana geldiği ifade edildi.

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25/11/2019

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Güney Kıbrıs'ta son 5 yılda 24 kadın cinayeti!

Güney Kıbrıs’ta "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ve Uluslararası Dayanışma Günü" münasebetiyle dün yürüyüş yapıldı. 
Politis gazetesi, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ağ” örgütü tarafından düzenlenen yürüyüşe katılanların slogan ve pankartlar eşliğinde kadına yönelik şiddet aleyhinde tedbir alınmasını istediklerini ve kurumsal koruma talep ettiklerini yazdı.
Haberde, Güney Kıbrıs’ta 2015-2019 yılları arasında 24 kadın cinayeti meydana geldiği ifade edildi.

25/11/2019 15:18
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