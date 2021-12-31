Güney Kıbrıs’ta su baskınları oldu

Ada genelinde özellikle Lefkoşa bölgesinde dün şiddetli yağışlar etkili oldu. KKTC’de olduğu gibi Güney Kıbrıs’ta da itfaiye ve polis yollarda ve su basmış binalarda düzinelerce yardım çağrısına yanıt verdi.

Güney Lefkoşa’da yağmur Strovolos'taki Pedieos nehrinin taşmasına neden oldu. Bu olayın nadir görüldüğü belirtildi.



Aşılama merkezinde, yaklaşık 50 kişilik bir grup, derme çatma bir örtünün altına sığınarak bir araya toplandı.

İtfaiye yalnızca Lefkoşa'da 50 yardım çağrısı aldı. Ekipler kanalizasyonları açmak ve konutların ve dükkanların bodrum katlarını boşaltmak zorunda kaldı.

Su nedeniyle mahsur kalan çok sayıda otomobili de çekti. Sivil Savunma ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllülerde çalışmalara katıldı.

Lefkoşa'da da polis, arabalarında mahsur kalan dokuz sürücüye ve evlerinde mahsur kalan üç kişiye yardım etti.

Yetkililer, Dedeağaç caddesini (Strovolos belediyesinin yanında), Erithros Stavros caddesini ve GSP spor stadyumunun yakınındaki Vikelas Caddesi'ni kapatmak zorunda kaldı.

Polis, sürücülere su birikmesi nedeniyle Metro döner kavşağı, Lakatamia ve Grivas Digenis ile 28 Ekim caddelerinin kesiştiği bir dizi yoldan kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Ayia Varvara-Kotsiatis yolu, Idalias nehrinin kıyılarının taşması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Akşam 6'ya kadar kötü hava koşulları karayollarında on aracın çarpışmasına neden oldu, ancak herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Hem polis hem de itfaiye, insanları açık hava hareketlerini mutlak minimumda kısıtlamaya çağıran birkaç tavsiye yayınladı. Sürücülere yavaş sürmeleri, önlerindeki araçlarla güvenli bir mesafe bırakmaları ve farlarını açık tutmaları tavsiye edildi.

Larnaka'nın dışındaki Lefkara bölgesinde de şiddetli yağmurlar yağdı.

Limasol'da itfaiye üç yardım çağrısı aldı. Afet müdahale birimi ise bir yaşlılar evi ve Kofinou'daki göçmen tutma merkezi de dahil olmak üzere su basmış binalarla ilgili beş çağrı aldı.

Polis daha önce, Monte Caputo yakınlarındaki Limasol'a giden eski yolun bir bölümüne taş ve çamur düştüğünü söyledi.

Pentakomo ile Ayios Georgios Alamanou arasındaki mesafe de su birikmesi nedeniyle tehlikeli olarak belirlendi.

Yüksek rakımlı bölgelerde, yoğun kar yağışı nedeniyle Prodromos ile Trodos arasındaki yol trafiğe kapandı. Ana yol sadece dört tekerlekten çekişli veya kar zincirli araçlara açık kaldı.

Troodos bölgesindeki bazı yollar çamur ve kaya kaymaları nedeniyle tehlikeli hale geldi.

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31/12/2021 10:09