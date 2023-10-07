Güney Kıbrıs'ta su ihtiyacı için deniz suyu arıtma tesisi...

ads ads ads ads
07/10/2023

ads
Güney Kıbrıs'ta su ihtiyacı için deniz suyu arıtma tesisi...

Güney Kıbrıs’ta su kıtlığının ve kuraklığın önlenmesi, çeşitli kullanımlar için su temininin karşılanması amacıyla 114 milyon Euro değerindeki 17 projenin gelişim halinde olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi gelişim halindeki projelere ilişkin detaylar verirken Larnaka ile Limasol arasında bulunan Moni bölgesinde deniz suyu arıtma tesisi kurulacağını yazdı.

Gazete haberinde yeni projeler için ihalelere çıkılacağını belirtti.

07/10/2023 13:37
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Güney Kıbrıs, su, deniz, suyu, arıtma tesisi.
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.