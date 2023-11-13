Güney Kıbrıs'ta su yönetimi için 229,89 milyon Euro’luk proje

Rum yönetimi, su ile ilgili Avrupa Çerçeve Yönergesi’nden kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde 2022-2027 dönemi için oluşturduğu Nehir Havzası Yönetim Planı kapsamında 25’i temel, 18’i tamamlayıcı toplam 43 projeyi hayata geçiriyor.

Fileleftheros’un haberine göre, 229,89 milyon Euro’luk harcama ile uygulanacak projeler kapsamında geri dönüştürülmüş (arıtılmış) su kullanımının ileri götürülmesi, göl, nehir, kıyı ve yeraltı suları dâhil, bütün su kaynaklarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Gazete, Nehir Havzası Yönetim Planı kapsamındaki proje ve önlemleri detaylandırdığı haberinde, su kalitesinin yükseltilmesi ve suyun korunması hedefiyle uygulanacak önlemler arasında, suyu kirletenin ceza ödemesinin de yer aldığını aktardı.