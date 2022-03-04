Güney Kıbrıs’ta Şubat ayı enflasyon oranı yüzde 6,6 olarak açıklandı.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs İstatistik Dairesi’nin dünkü açıklamasına göre Hükümet’in elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki pahalılık için tedbir almakta gecikmesinin, genel olarak tüm piyasanın pahalılaşmasına yol açtığını yazdı.

Gazete, en fazla fiyat artışının akaryakıt ürünleri (yüzde 28,42), elektrik (yüzde 22,38) ve zirai ürünlerde (yüzde 17,51) meydana geldiğini kaydetti.

İŞSİZLİK DE ARTTI

Gazete, bir diğer haberinde de Şubat ayı işsiz sayısının 15 bin 364 olduğunu yazdı. Haberde, işsiz sayısına son 3 ayda 7 bin 214 kişinin eklendiğine işaret edildi.

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04/03/2022 15:06