Güney Kıbrıs'ta suç göstergesinde artış

Rum polisinin verilerine göre 2022 yılında polise intikal eden vaka sayısında yüzde 18.2’lik bir artış oldu.

Alithia gazetesi, polise, 2022 yılı içerisinde intikal eden vaka sayısında yüzde 18.2’lik bir artış yaşandığını yazdı.

Habere göre 2022 yılında ağır suçlarda ilk sırayı yüzde 39.8 ile mala karşı işlenen suçlar teşkil ediyor.

2022 yılında polise bildirilen 5 bin 332 olay kayda geçerken, 2021 yılında ise 4 bin 512’si gerçek olarak kayıtlara alındı.

Gazete 100.000 nüfus başına ciddi suç oranını 2022'de 584; 2021’de 501 ve 2020’de 482 olarak hesapladı.