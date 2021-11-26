Güney Kıbrıs’ta suça ilişkin yıllık rakamlar açıklandı

Güney Kıbrıs’ta 2021 yılı kapsamında, Eylül ayına kadarki sürede 3 bin 80 ciddi suç işlendi.

Politis gazetesi, Rum Adalet Bakanı’nın Rum Meclisi’ne, Güney Kıbrıs’ta 2021 yılı kapsamında ve Eylül ayına kadarki süre zarfında işlenmiş ciddi suçlara ilişkin istatistiki bilgi sunduğunu, söz konusu verilerin 3 bin 80 ciddi suç işlendiğini gösterdiğini yazdı.

Söz konusu ciddi suçların yüzde 75, 49’unun aydınlatıldığı belirtilen haberde, geçen yıl aynı dönemde işlenen ciddi suç sayısının 2 bin 28, aydınlatılma oranının ise yüzde 70,94 olduğu vurgulandı.

Habere göre söz konusu verilerde, 577 uyuşturucu madde davası çerçevesinde 640 suçlu yakalanırken 190 kilo hintkeneviri, 100 adet hintkeneviri bitkisi, 4,3 kilo kokain, 3,6 kilo metamfetamin ve 233 tablet tramadol ele geçirildiği belirtildi.

Rum polisinin, 159 çocuk istismarı, 780 aile içi şiddet ve 10 insan ticareti olayını araştırdığı belirtilen haberde, 6 bin 602 yabancı uyruklunun ülkeye yasadışı girmekten, 10 kişinin ise kaçak göçmen taciri olmalarından ötürü tutuklandıkları vurgulandı.

Haberde, tutuklanan yabancılardan 223’ünün sınır dışı edildiği de belirtildi.

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26/11/2021 14:50