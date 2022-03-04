Güney Kıbrıs’ta tahıl fiyatlarında bir haftada yüzde 35 artış

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye başladığı 24 Şubat’tan bu yana, Güney Kıbrıs’ta tahıl fiyatlarındaki yükselişin istikrarlı bir şekilde sürdüğü ve fiyatların bir haftada yüzde 35 arttığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, geniş yer verdiği haberinde, Rusya ve Ukrayna’dan dünyanın geriye kalanına yönelik tahıl tedarikinin azaldığını, bunun sonucunda da tüccarların yeni pazarlara başvurduklarını yazdı.

Bu hafta içerisinde tonu 280 Euro olan buğday fiyatlarının 375 Euro’ya çıktığını yazan gazete, dolayısıyla Rum tarafındaki tüccarların fiyatları çok kabarık görmelerinden ötürü, her zamankinden daha az sipariş verdiklerini belirtti.

Hâkim olan belirsizlik yüzünden, buğday tüccarlarının stok yapamadıklarını ve bu ihtiyacın giderilmesi için devlete yöneldiklerini kaydeden gazete, dolayısıyla Rum hükümetinin yakın gelecekte, problem çıkması muhtemel olan aylar için yeterliliği sağlamak amacıyla buğday stoku yapması gerekeceğine işaret etti.

Devletin 1 veya 2 ay için 25-50 bin ton arasında buğday tedarik etmesi gerekeceğini belirten gazete, tedarik edilecek olan buğdayın 6 tüccara ait yerlerde depolanmasının ve satın alınacak olan fiyata sunulmasının beklendiğini belirtti.

Savaşın devam etmesi halinde, bunun hayvan yeminin yüzde 90’ını ithal eden Güney Kıbrıs açısından çok ciddi sonuçlara sahip olacağını yazan gazete, tüccarların büyük satın alımlar için likiditeye sahip olmadıklarını da ifade etti.

Konuyla ilgili olarak son günlerde Güney Kıbrıs’ta art arda toplantılar yapıldığını da kaydeden gazete, bugün de Rum Başkanlık Sarayında konuyla ilgili bir toplantı yapılacağını belirtti.

Gazete, tüm göstergelere göre, Rum Tarım Bakanlığının, tüccarların likidite yüzünden uzun bir zaman dilimi için ihtiyaçları karşılamak amacıyla ithalata devam edemeyeceklerini göz önüne alarak, kendisinin bir Latin Amerika ülkesinden ithalata devam edeceğini ekledi.

KADİS: GÜNEY KIBRIS TAMAMEN İTHALATA BAĞIMLI

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis ise, 2 Mart tarihinde internet üzerinden gerçekleştirilen AB Tarım Bakanları Konseyinin gayri resmi toplantısında yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın neredeyse tamamen, hayvan yeni ve gübre için tahıl ve hammadde ithalatına bağımlı olduğunu dile getirdi.

Kadis, konuşmasında ayrıca, Avrupa Komisyonunu zarar gören alanların desteklenmesine dair önlemlerin uygulanması için bir çerçeve oluşturmaya da çağırdı.

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04/03/2022 12:56