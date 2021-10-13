Güney Kıbrıs’ta Tahıl ve Hayvan Yemi Sıkıntısı Yaşanıyor

Güney Kıbrıs’ta piyasada tahıl ve hayvan yemi sıkıntısı yaşanıyor.

Rum Radyosu, tarım örgütlerinin sorunun çözümü için Rum yönetimine pazartesi gününe kadar süre tanıdığını duyurdu.

Piyasadaki tahıl ve hayvan yemi sıkıntısı ile ekmek, süt, et, yumurta vb. temel tüketim ürünlerindeki pahalılık konularını ele almak üzere dün akşam toplanan tarım örgütleri birlikleri, tahıl ve hayvan yemi sıkıntısını, stratejik rezerv saklamakla görevli Tahıl Komitesi lağvedilmiş olmasına da bağladı. Piyasada hayvan yemi sıkıntısı ve yüksek fiyatlar nedeniyle 3 domuz çiftliğinin halen faaliyetlerini askıya aldığı da haber verildi.

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13/10/2021 14:12