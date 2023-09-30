Güney Kıbrıs’ta tam gün eğitime geçiyor
30/09/2023
Güney Kıbrıs’taki 142 özel ve devlet ilköğretim okulunun, pazartesi gününden itibaren gönüllü olarak tam gün eğitime geçeceği bildirildi.
Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta bu yıl 142 ilkokul, 78 devlet anaokulu ve 8 özel okulun gönüllü olarak tam gün eğitim vereceğini ve bu okullarda eğitim gören çocukların haftanın 5 günü, sabahtan öğleye kadar olan eğitimin ardından saat 13.05’ten 15.05’e veya 16.00’a kadar okulda olacaklarını yazdı.
Haberde, 2023-2024 akademik yılında bu okullara kayıt yaptıran öğrenci sayısının 8 bin 970 olduğu (geçen yılki rakam 8 bin 237) ve tam gün eğitim sistemine 8 yeni okulun dahil olduğu ifade edildi.