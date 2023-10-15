Güney Kıbrıs’ta tarih kitaplarının içeriği değiştiriliyor…

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15/10/2023

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Güney Kıbrıs’ta tarih kitaplarının içeriği değiştiriliyor…

Rum Eğitim Bakanı Athina Mihailidu, Güney Kıbrıs’taki eğitim sisteminin ve özellikle okutulan kitapların modern çağa ayak uydurması gerektiğini, bu çerçevede tarih kitaplarının da içeriğinin değiştirilmesinin gündemde olduğunu açıkladı.

Rum Eğitim Bakanı Athina Mihailidu “Haravgi” gazetesinde yer alan söyleşisinde özetle, Güney Kıbrıs’taki eğitim sistemini daha modern hale getirmeyi amaçladıklarını, bu çerçevede ise bazı ders kitaplarının içeriklerinin değiştirilmesinin gündemde olduğunu ifade etti.

Mihailidu, özellikle yakın Kıbrıs tarihinin öğrenciler tarafından bilinmediğini iddia ederken, söz konusu kitaplardaki değişikliklerin yapılabilmesi amacıyla komite kurulacağını da sözlerine ekledi.

 

15/10/2023 13:54
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TAGS: Güney Kıbrıs’ta tarih kitaplarının içeriği değiştiriliyor…
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